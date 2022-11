Pijnlijke bijzin, in een ronduit potsierlijk juichverhaal over "vluchtelingen" in de Volkskrant. Over hoe een Syrische boer (!) en een Afghaanse schrijver (!!!) hier in Nederland nu de treinen opknappen, zodat u volgend jaar voor 5,5 procent meer opgepropt in Het Halletje (belangrijk fototopic) mag gaan staan in een trein die minder rijdt. We weten allemaal dat de "vluchteling" niet bestaat. Die "vluchteling" is meestal een radertje in het Ranzige Mensensmokkel Systeem van de Albanezen Leo Lucassen, Frans Timmermans en Eric van der Burg, en het juichverhaal in de Volkskrant laat maar weer eens zien dat de asielinstroom onder de streep gewoon NIET WERKT. Van de 158.000 (een stad als Enschede) "vluchtelingen" uit 2014 (cijfers CBS/Volkskrant) zit dus 58% thuis van uw verzorgingsstaat te genieten. Je hoeft geen Syrische/Eritreese ingenieur of boekhouder te zijn om zuchtend nee te schudden...