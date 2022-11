Uitrijstront aan de knikker in Den Haag, want de kersverse minister van Landbouw, Piet Adema, trapte tegen een heilig huisje: de stikstofdeadline van 2030. Volgens Adema moeten we daar niet zo krampachtig aan vasthouden in gebieden waar de natuur al herstelt. "Het moet duidelijk zijn: we zijn op de goede weg, maar we hebben het nog niet gehaald. Dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn – dat het ook 2032, ’33 of ’34 mag worden. Ik was heel blij met die nuancering", meldt hij in Trouw, waarna bij het kabinet direct de alarmbellen afgingen. Eerdere leidde een soortgelijke denkrichting van Wopke nog tot een wankelend kabinet, dus Adema is vandaag direct op het matje geroepen door de coalitie. Want Remkes maakte eerder ook al duidelijk: die 2030-grens is heilig voor dit kabinet. Hetzelfde kabinet dat het onterecht plaatsen van boeren op de lijst met piekbelasters niet meer dan "balen" vindt, schiet direct in een kramp zodra er vraagtekens worden gesteld bij een jaartal. Die RIVM-blunder die het vertrouwen in dit instituut ondermijnt en de deur op een kier zet voor dansende zelfonderzoekwappies die zich weer onnodig gesteund voelen in hun waanideeën wordt slechts omschreven als "betreurenswaardig", maar toon als minister een keer enige vorm van realisme in de aanpak van de stikstofcrisis en de complete coalitie is in rep en roer. De prioriteiten zijn weer duidelijk.