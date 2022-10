I Disapprove of What You Say, But I Will Defend to the Death Your Right to Say It

George Orwell schreef al in 1948 dat een totalitair regime start met newspeak . Een soort gedachtenpolitie over hoe je over zaken mag spreken of denken. Het begint bij nieuwe betekenis van woorden. Die techniek is niet voorbehouden aan dictaturen, maar kan ook prima gebruikt worden door kleine groepjes activisten die hun levenswijze zonder draagvlak willen opleggen aan anderen.

Zoals Jolande Withuis in Over Leven zei: “het ontzettende rechtlijnige, intimiderende, moreel superieure, politiek correcte, daar zie ik echt het oude communisme weer opleven” & “het absolute en de morele superioriteit” & “dat er weer mensen geïntimideerd worden om vrij te denken, omdat je iets fout kunt zeggen” Helaas beperkt deze problematiek zich niet tot een staatsvorm of dictatuur.

Neem de groepering die wil dat je vrouwen geen vrouw mag noemen, maar mensen met een baarmoeder. Om vervolgens te eisen dat je mensen die zichzelf louter identificeren als vrouw, of in transitie zijn richting een vrouwelijker lichaam wel vrouw noemt. Hier wordt een algemeen aanvaard woord haar betekenis ontnomen, en moet ik verplicht de nieuwe betekenis en gebruik aanleren.

Wat hierin verschuift is vrijheid. Mijn vrijheid bestaat niet meer, de vrijheid van vrouwen bestaat niet meer, het is een kleine groep die eerst het woord, en daarna het debat kaapt. Hun vrijheid is de enige waarheid, waarnaar wij moeten buigen. Dat ik ongeïnteresseerd ben in mijn of andermans geslacht, (we gaan doorgaans gekleed door het leven), krijg je totaal niet aan hun verstand.

Voordat je het weet maak je een verkeerde opmerking, waardoor je “gecanceld” wordt. Dit is een middeleeuws katholiek gebruik waarbij mensen die niet streng genoeg waren in de leer, geëxcommuniceerd moeten worden. Zelfs door hun eigen vrienden en familie. De straf voor niet denken en praten zoals gewenst, is sociale isolatie. Verkeerde associatie of gedachte kost je je bestaan.

Voor deze groep gelden andere regels. Kayla Lemieux verscheen op school inclusief XX-buste en duidelijk herkenbare tepels. De rest van het personeel en leerlingen moeten zich professioneel en verhullend kleden, maar Kayla niet. De vrijheden die worden opgeëist gaan verder dan ooit in de maatschappij hebben bestaan. Alleen extremere Japanse fictie kent deze cupmaat.

Terwijl we hier strijden voor het recht om met hoofddoek door het leven te gaan, worden in Iran honderden studenten vermoord die strijden voor het recht die hoofddoek af te doen. De universiteiten die door militairen worden bestormd, staan te ver weg om het Nederlandse journaal te halen. We beseffen ons vaak niet hoe fragiel de vrijheid en veiligheid is, die we hier genieten.

Terwijl onze scheiding tussen kerk en staat langzaam verwatert, dankzij politie en politici die zich opdringen in rituelen en geloofsbelijdenissen, protesteert Galatasaray voor behoud van Mustafa Kemal Atatürks seculier Turkije. (Erdogan wil wat religieuze homohaat in de grondwet.) We verwarren acceptatie en integratie met ontkenning, struisvogelpolitiek, appeasement en capitulatie.

Maatschappelijke bewegingen beginnen met woorden. Het is belangrijk dat digitale platformen niet verzuilen in links en rechts, religie of alleen woke. Waar op basis van algoritmes mensen gevangen worden in hun eigen tunnelvisie en infobubbel. We hebben het midden, het compromis en wederzijds respect nodig om verder samen te leven, ondanks onze verschillende inzichten.

Shadowbans, waarmee “ongewenste” meningen zonder proces, mededeling of transparantie worden onderdrukt, passen niet in een open samenleving. Dat Elon Musk ingenieurs van Tesla vraagt de software van Twitter op dit punt te bestuderen en herzien, is de eerste stap naar het herstellen van vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring. Samen de kern van onze vrije samenleving.

Ik ben blij dat de blauwe vogel uit het woke-kooitje mag.