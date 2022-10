Ruski Mir? Niks te, deze wereld is NEDERLANDS. Vice Motherboard kopt dat "The Netherlands has deployed four armed ground robots or unmanned ground vehicles (UGVs), making it the first NATO country to do so" en dat klinkt veel te cool om dood te checken. Dus, driewerf hoezee, want WE zijn net als in New York en Indonesië: de eerste. Het Ministerie van Offensie rijdt momenteel met vier MilRems Tracked Hybrid Modular Infantry System rond in Litouwen, want dat is nu eenmaal het land waar Nederlands z'n dodelijkste strijders stationeert.

Maar, natuurlijk wel weer onder de meest Nederlandse clausule ooit. "De RAS-eenheid gaat overigens alléén naar de Baltische staat om te leren. Ze is dus geen onderdeel van de vooruitgeschoven aanwezigheid van de NAVO (eFP). Bij een onverhoopte conflictsituatie keert het team terug naar Nederland." Nou, tot zover dus de 'first NATO deployment'. RAS-eenheid staat overigens voor "Robotica en Autonome Systemen" en niet voor, zeg, iets anders.

Dit voertuig kende u natuurlijk al uit eerdere Nederlandse trainingsbeelden, maar nog nooit eerder rolden ze zo dicht langs Moskou.

Update: Ook Nederland gaat aan de HIMARS. Kosten liggen tussen € 250 miljoen en € 1 miljard, en die extreme marge heeft waarschijnlijk te maken met eerste- of tweedehands aanschaf.

Deze knapen dus

Promootje van producent MILREM Robotics zelf