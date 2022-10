Vroolijk nieuws voor een schitterend herfstweekend. We krijgen nog heel veel nieuwe buren erbij. Want het COA heeft helemaal de smaak te pakken met luxe cruiseschepen en graties statuswoningen met inpandige uitkeringen. RTL heeft de hand weten te legen op een Geheime Nota van Eric van der Burg, en daar staat in wat we eigenlijk al weten. Nederland zal en moet een Berlijn aan de Rijn worden, en daar hebben we nou eenmaal heel veel mensen voor nodig. 10.000! Die kwakken we in een weiland te Groningen. En dan gaat iedereen roepen OCH WAT ERG - DIT IS ONMENSELIJK - EEN BESCHAAFD LAND ONWAARDIG. Eureka! We plempen daarop weer een nood-AZC bij een klein dorpje in Overig Nederland neer. OPGELOST! NEXT!

Ging nog snel...

FYI: gemeenten met 10.000 inwoners

Groeten!

Berlijn aan de Rijn wordt Oakland aan de Noordzee