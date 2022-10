Zoo die komt binnen zeg,!!

Precies zoals die eerste reactie verwordt.. Is it just me or does this make you feel everything that you can’t describe all at once and you realize that maybe there’s still some hope Zo heb ik mij na de rotkanker gevoeld toen ik in 1994 zwak ziek en misselijk vertrok uit de randstad naar een oude vervallen hut in zuid Limburg . Het idee dat ik maar 10% overlevingskans had na al mijn operaties ingrepen en bestralingen de hoop dat ik het zou overleven of anders mijn vrouw terugbrengen naar de geboortegrond van haar familie en sterven.. En nu, dertig jaar later kijk en luister ik met huiveringen en denk voel en besef dat de plek de ouwe hut waar ik nu woon en na jaren noeste arbeid tot een paradijs is herschapen toen bijna mijn mausoleum zou zijn geweest... Aan een ieder geef ik hier mee , leef geniet en bedenk life is a tombola het gaat niet om het huis maar om de geliefden met wie je er woont. Dit nummer heeft alles waar ik om geef, weer eens duidelijk op het netvlies gezet.. xx