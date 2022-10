Van die cijfers van de overheid word ik ook kriegel. Ik bedoel deel het eens op in duidelijke groepen, met je "ongeveer". Kwamen er 1.200 nieuwe Nederlanders bij in week 39. Nee. Wat is wel interessant? De eerste asielaanvragen. Dan kan je een idee krijgen hoeveel mensen asiel aanvragen. Voor de cijferneukers die we zijn in Nederland is dit toch wel belabberd.

Anyway. Ik ben het maar zelf gaan opzoeken door te graven in het CBS. Wat blijkt? 2021 24.686 eerste aanvragen, 2022 januari - augustus 19.815, dus 615 eerste aanvragen per week gemiddeld. Klinkt toch een stuk minder eng dan 1.200.

Hetzelfde met illegalen. Hoeveel illegalen zijn er? Veel verder dan "gemiddeld enkele tienduizenden" komen ze dan niet. Oké. Is ook moeilijk. Maar criminele illegalen kan je toch wel bijhouden? Waarom kan ik dat niet vinden?

Overigens loopt het ook mis met dak- en/of thuislozen. Best wel belangrijk lijkt me. Als je opvang moet gaan regelen voor pak 'm beet een paar honderd nieuwe asielaanvragen per week dan is het ook wel belangrijk om te weten hoeveel je nodig hebt voor onze eigen dak- en/of thuislozen volk, lijkt mij althans.

Laatste cijfer wat ik heb kunnen vinden was 32.000 mensen die geregistreerd staan als dak- of thuisloos met de intentie om weer zelfstandig of begeleid ergens te gaan wonen. We praten dan over zo'n 650 mensen per week, evenveel als eerste aanvragen asielzoekers, hoor je nooit wat over. Maar die mensen moet ook een huis hebben en zeker niet langer wachten dan statushouders.

Iets met gelijke monniken.

Hartstikke fijn voor die asielzoekers dat ze een dak en een warme maaltijd krijgen in afwachting van de uitkomst van hun aanvraag maar toch.