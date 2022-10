Een mooie tegel.

De natuur komt niet in gevaar door boeren, het is de natuurnota Natura 2000 dat in de problemen komt. Ambtenaren en activisten bepalen wel even wat natuur is, daar mag vervolgens niet aan gemorreld worden. Totaal waanzin om zo te denken over natuur.

Er gaat geen natuur verloren, maar natuur zal veranderen door meer of minder stikstof.

Het idiote is dat in sommige “natuurgebieden “ stikstof toegevoegd wordt door “beheer” omdat de natuur zich niet houdt aan ambtelijke orders.

Dit alles is niets meer of minder dan de grootste georganiseerde landroof uit onze historie. Landbouwgrond wordt vele malen meer waard als het de bestemming woningbouw gaat krijgen en dat is waarom de overheid die grond voor een appel en een ei wil onteigenen: het doorverkopen met enorme winst aan projectontwikkelaars. Dat geld gaat vervolgens naar de eigen bureaucratische molen en naar Brussel om zo mooie baantjes voor vazallen van het regime te kopen. Het gaat niet naar burgers.

We raken het platteland kwijt en hoewel vrijwel geheel cultuurlandschap, is dat de plek waar dier en plant zich thuis voelt, niet in die megastad waar het regime Nederland in wil doen veranderen.

Bij Utrecht “mag” er weer een stuk Amelisweer gesloopt worden voor nog meer asfaslt omdat er 5 of 6 boeren op de Veluwe zijn uitgekocht. Waanzin, en de toekomst als we dit niet stoppen.