De Formule 1 is na drie jaar eindelijk terug in Singapore voor de nachtrace van de kalender. Want fly-by's voorafgaand aan wedstrijden zijn niet duurzaam, maar racen onder een biljoen Watt aan kunstlicht is uiteraard geen probleem. We kwalificeren deze keer zonder Nyck de Vries, want Albon is weer beter en pakt zijn stoeltje terug. Wel lijkt het ondertussen vrijwel zeker dat Nyck volgend jaar een vaste plek op de grid krijgt bij het babyteam van Red Bull, dus we gaan nog veel van hem zien. De vrije training vanmorgen vond plaats op een zeiknatte baan, maar voor de kwalificatie lijkt het mee te vallen: hier en daar valt nog een druppel, maar het circuit droogt rap op. We kunnen ons daardoor opmaken voor de inmiddels traditionele strijd tussen die rode Italianen en blauwe energieblikjes. Waarbij LeKarel graag die pole op zijn naam schrijft, omdat hij weet dat de zondag meestal het domein is van Max. De Nederlander die weliswaar theoretisch wereldkampioen kan worden dit weekend, maar dan moet er heel veel fout gaan bij zijn concurrenten. Dat komt allemaal morgen pas aan bod, nu gaan we eerst kijken wie de snelste is over één ronde en of Latifi hem nog een keer in de muur hangt voordat hij de F1 definitief verlaat. Let's go!