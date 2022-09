Hahaha! Die ken ik dus echt. Zijn eerste restaurant was in Etiler in Istanbul. En daar kwam ik wel eens. Nogal domme jongen. Goede biefstuk van de grill zoals iedere standaard gaucho's en hij deed niks. Klein menneke die als gastheer rondliep en de stukken vlees mocht snijden maar de lappen werden door de echte koks op de grill gegooid. Domme Turkse boer die geen talen spreekt maar op de een of andere manier was die tent opeens en vogue. Niks veranderlijker dan de consument. Dat viel de miljardair eigenaar van toen Garantibank op en die was bezig om voor veel te veel geld zaken te kopen en horeca imperium aan het opbouwen was. Dus hij kocht idd die zaak voor veuls te veul centen en maakte er een keten van. Zijn die zaken goed? Moaw als je zelf een houtskool BBQ hebt is het net zo goed maar ze vallen in de smaak bij nouveau riche airheads. Maakt hij er winst op? Nope. Marges zijn te dun en te veel geld geleend. Eigenaar is in de categorie "Erben, werben, verderben" Hij is de laatste in de keten. Maw miljardairs zoontje die net zo dom is als de salt bea. Wel vermakelijk overigens.