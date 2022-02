Kijk, een ongeluk is een ongeluk, maar ik heb totaal geen medelijden met figuren die ladderzat achter het stuur kruipen. Voor velen die zulke berichten lezen is Fleur misschien niets meer dan slachtoffer nummer zoveel in een artikel of nieuwsbericht, maar dit is de zus, de dochter, de moeder of de vriendin van iemand. En die leeft dus niet meer omdat dit figuur zo nodig moest zuipen. En dan zo'n fopstrafje met vervroegde vrijlating. Is dit het signaal dat de Nederlandse Justitie wil afgeven aan de samenleving? Ik vind dat wij mensenlevens wel iets serieuzer mogen nemen dan dit hoor. Als het aan mij ligt krijgt deze onverantwoordelijke lul op z'n minst tien jaar om nog eens even goed na te denken en te ontnuchteren, want Fleur is gewoon haar leven kwijt. En andere mensen om haar heen zijn haar kwijt. Stel je voor dat jij dit artikel moet lezen nadat jij je moeder, vrouw, zus, nichtje of dochter verloren hebt aan zoiets. Dat is toch gewoon een klap in je gezicht? Een trap na? Wat nou cynisch? Wat nou tweede kans? Dit is blijkbaar niet de eerste keer dat dit figuur straalbezopen in een auto stapt hoor!