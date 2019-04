Deze twee lieden zijn een extreme vorm van wat gangbaar geworden is in de omgang met elkaar.

Het gaat namelijk om het uitspelen van de situatie en het uitspelen van mensen, je tegenstanders. En geloof me, deze tegenstanders zijn er altijd omdat je een agenda hebt die gericht is op eigenbelang en die ten koste gaat van anderen.

Alles gaat om het winnen, het gaat om formeel succes.

Dan is alles wat dit succes in de weg staat dus overbodig: geen geweten, geen oprechtheid, de inhoud is mani[puleerbaar - en die verdraai je om het jou zelf goed uit te laten komen, en alles wordt in het perspectief geplaatst van opportunisme en exploitatie.

Zo doen we dat, zo optimaliseren we onze winstkansen.

Het is niets anders dan een ziekelijk symptoom van het rendementsdenken.

.

Dat je daarmee complete sociopaten krijgt laat zich raden.

En hier hebben we zo ongeveer de meest extreme variant gekregen van de inmiddels gangbare sociopaat. Die heeft geen geweten en is niet aanspreekbaar.

De wereld moet wijken voor het eigenbelang,

Of dit eigenbelang nu in strafrechtelijk verband verdedigd wordt of in ideologisch verband maakt eigenlijk niets uit.

Het excuusje domineert, niet het geweten. Daarom gaat het in de eerste plaats om de toonzetting en natuurlijk niet om de inhoud.