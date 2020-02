VIER JAAR. Vier jaar geleden werd de arme Fleur Balkestein (19) doodgereden door de roekeloze alcoholist en meisjesmoordenaar Walter van Wijngaarden uit Loosdrecht, die samen met zijn mislukte nageboorte Casper van Wijngaarden een paar gin tonics achterover sloeg (never forget de legendarisch laffe opmerking dat de barman te veel gin in z'n gin tonics had gegoten) om vervolgens te gaan straatracen. De twee knalden als een straaljager over de Loosdrechtsedijk en Fleur was volstrekt kansloos. Walter en Casper blonken vervolgens uit in leugens, probeerden Fleur nog een keer te vermoorden door de schuld in haar schoenen te schuiven en werden tot afgrijzen van heel Nederland veroordeeld tot een flutstrafje: drie jaar cel voor Walter van Wijngaarden de doodrijdende idioot. Enfin, de uitspraak van het hoger beroep was in APRIL 2019. Wat schetst nou onze verbazing?

Walter van Wijngaarden moest DEZE WEEK opgepakt worden omdat hij geen zin had in zijn celstraf. "Hij werd thuis aangehouden omdat hij geen gehoor gaf aan de oproep om aan zijn onvoorwaardelijke celstraf te beginnen." De totale minachting voor de nabestaanden van Fleur. Voor de familie. Voor iedereen met kinderen. Voor heel Nederland. En de totale machteloosheid als je een stukje tikt over Walter van Wijngaarden en zijn zielige zoon Casper, omdat alle krachttermen ter wereld niet genoeg zijn om het verdriet dat deze twee waardeloze hompen zuurstofverspilling hebben veroorzaakt te kunnen duiden. Wat een vreselijke familie. Wat een drama.