Oké, nog even over die buitenslapers in Ter Apel afgelopen nacht. Dat was al een tijdje niet meer voorgekomen nadat sinds 10 september een nieuw Miele-centrum bij het Groningse Zoutkamp wordt ingezet als wachtkamer voor het aanmeldcentrum, maar we zijn nu nog geen drie weken verder en u raadt het al: ook de wachtkamer zit vol. Wat betekent dat de puinhoop weer van voor af aan begint. Het COA gaat wederom leuren met asielzoekers waar geen enkele gemeente op zit te wachten. Zoutkamp al helemaal niet, want daar bestaat het dorp inmiddels voor een derde uit asielzoekers en vinden ze het tijd dat andere gemeentes maar eens wat gaan doen. Ondertussen zijn ze in Ter Apel het gefaalhaas van het COA zo zat dat ze opnieuw gaan onderhandelen over het aanmeldcentrum en in het ergste geval de deal willen ontbinden, waardoor het centrum moet sluiten. Lastig, want er staan wekelijks wel 1.200 nieuwe apothekers en chirurgen op de stoep en die kunnen zich dan nergens meer aanmelden, waardoor de complete keten van het COA instort. Het mag duidelijk zijn dat staatssecretaris Eric "hoe meer, hoe beter" van der Burg de situatie al lang niet meer onder controle heeft en het wordt interessant om te zien welk cruiseschip hij deze keer uit de hoge hoed tovert om in te zetten als een spons tegen een tsunami. Of wordt het deze keer een afgedankt vliegtuig? De Ziggo Dome? Het koninklijke treinstel? Een paar leegstaande caravans? Kom op Eric, verras ons!