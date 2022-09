We zijn natuurlijk chauvinistisch, maar we hadden lekker vroeg het wekkertje gezet voor het WK Wielrennen, de koffie pruttelde al, om erachter te komen dat Mathieu van der Poel was opgepakt na een aanvaring met twee grietjes in het hotel. Laten we duidelijk zijn dat Mathieu - mits hij die meiden heeft aangeraakt - lekker zijn poten thuis had moeten houden, de receptie had moeten bellen, de politie had moeten bellen, ALLES BEHALVE DIT.

Maarrrrrrrrrr. Twee (drie) onopgevoede meiden die, kennelijk, al drie uur op je deur staan te rammen, terwijl je in voorbereiding bent op de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En op de vermeende beelden hierboven - die op het internet circuleren en door die meiden zelf naar diverse media zijn gestuurd - is te zien dat het niet zachtzinnig gaat. Het is geen klopje, het is een beuk op de deur. En maar filmen en maar giechelen. Ja, dan wordt zo'n vent een keer knap chagrijnig. En nu mailen die hypocriete huilbroeken beelden van het incident naar Nederlandse media. Huilbroeken die op de gang de boel op stelten zetten, diverse hotelgasten irriteren met 'knock and run' en dan beginnen te janken als ze worden aangepakt. Ouders, die niet ingrijpen als ze het kabaal en de ongein van hun dochters horen, maar de schuld bij Mathieu van der Poel leggen, en ook nog eens vinden dat hij te makkelijk er vanaf is gekomen met een boete. Het is dat het Amerika niet is, maar we zien die idioten ook nog wel aan voor zo'n maffe schadeclaim. En dan al die Nederlandse media die beelden niet durven te publiceren, met zo'n betuttelend truttentoontje, want minderjarig. Ja pik, ze hebben de beelden ZÉLF naar jullie gestuurd. Enfin, er schijnen nog meer (en langere) beelden te zijn dan louter deze Monster van Loch Nessiaanse pixelkots, dus mail maar effe naar de redactie.