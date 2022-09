U mag extra lang in het café blijven vanavond. Het is: een SportCafé met het WK wielrennen in Australië - dus midden in onze nacht. De renners vertrekken rond een uur of 2 Nederlandse tijd en de finish zal ergens rond 8.30 à 9.00 uur zijn. Na de heroïsche zegetocht van ONZE Annemiek van Vleuten bij de vrouwen - won met een gebroken elleboog - is het vandaag de beurt aan Mathieu van der Poel. ONZE Mathieu. Onze Mathieu tegen de Belgische kliek met Wout van Aert en Remco Evenepoel, met als andere favoriet de Sloveen Tadej Pogacar. Wij zetten ons geld lekker op Biniam Girmay. Omdat het een mooie gek is, maar ook omdat-ie hard kan fietsen. LIVE, vannacht, NPO1 en Eurosport, dus eerst nog even lekker wat bier toeteren! HUP MATHIEU FIETSE JONGUH!

Wacht maar