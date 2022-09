Energieprijzen die door het dak gaan wekken geen vertrouwen. Inflatie in de dubbele cijfers wekt geen vertrouwen. Een voor een groot deel van Nederland onbereikbare huizenmarkt wekt geen vertrouwen. Een oorlog aan de oostgrens van Europa wekt geen vertrouwen. Linda de Mol wekt geen vertrouwen. De combinatie van een stikstofcrisis, klimaatcrisis en een asielcrisis onder leiding van een over de datum zijnde weglachpremier met een ivoren toren baantjesjager aan zijn rechterhand wekt al helemaal geen vertrouwen. Compleet niemand is dus verbaasd dat het consumentenvertrouwen wederom een nieuw dieptepunt aantikt. Het vijfde laagterecord van dit jaar al. Dan kan het kabinet in een paniekerig avondje voorafgaand aan Prinsjesdag een energieplafond in elkaar stucen, maar dat is slechts een tijdelijk lapmiddel. De boodschappen blijven duur, de huren stijgen en dan moeten we ook nog geld opzij leggen voor een nieuwe Kaagkoffer. Zolang de portemonnee sterk onder druk staat hebben wij er alle vertrouwen in dat het consumentenvertrouwen deze dalende lijn vasthoudt.