Heb het probleem persoonlijk meegemaakt. Ooit begonnen met een fulltime baantje waar ik maar liefst 1500 bruto per maand mee binnen harkte. Destijds zat ik sociaal gehuurd voor 450 euro inclusief en was dat prima te doen. Toen kreeg ik een nieuw baantje waar ik 2000 bruto verdiende en was ik opeens scheefwonend en dus geen recht meer op sociale huur, dus kon ik gaan verhuizen. 2000 bruto is bij lange na niet genoeg om een huisje te kopen dus dan blijft particuliere huur over, het goedkoopste appartementje hier in de regio koste 890 euro exclusief. Ik ben dus NETTO zo'n 250 euro per maand meer gaan verdienen, maar hield onder de streep véél minder over omdat ik opeens 500 euro meer aan huur- en woonkosten kwijt was. Pas toen ik weer enkele baantjes verder was en meer dan 2500 bruto verdiende, had ik het gevoel dat ik weer eens wat overhield van m'n centjes.

Inmiddels op bijna twee keer modaal en een mooi huisje gekocht, maar die tienduizenden euro's aan huur is echt zonde geld geweest. Het systeem is ziek.