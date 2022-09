Geef de asielzoekers een extra elektrieke deken (Miele?).

Wij geharde Nederlanders (kuch) trekken gewoon twee broeken en twee truien over elkaar heen aan en gaan dan lepeltje lepeltje met de vrouw, of in het geval van de echte reaguurder, met de hond slapen in de bedstede met deurtjes en een verse laag isolerend stro, zoals unsere Vorväter eeuwen deden op de boerderij, om nog enigszins de nieuwe aardappels van 2023 te halen.

