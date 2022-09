Zet maar in de agenda, makkers. Zaterdagavond 3 december. Tyson Fury vs. Anthony Joshua in het Millennium Stadium te Cardiff. De allergrootste bokswedstrijd aller tijden. Vergeet dat mietengeleuter tussen Floyd en Pacquiao, vergeet de Thrilla in Manila tussen Ali en Frazier, vergeet alles van Mike Tyson (maar vergeet niet die 37-0 streak tussen 1985 en 1989) en vergeet zéker die ongelooflijk trieste showboat-troep van acteur en poseur Jake Paul. Tyson Fury tegen Anthony Joshua, de Battle of Britain, is het gevecht tussen de absolute koning van de bokssport, Fury, misschien wel de beste aller tijden, tegen briljantje Joshua, de man met het mooiste lichaam van de planeet. Na drie verliespartijen echter (tegen Ruiz, tegen Usyk I, tegen Usyk II) is hij zijn glans kwijt. Voor Joshua (1.98m, 111 kilo spieren) is het dan ook de aller- allerlaatste kans nog iets te maken van zijn carrière, en hij heeft alleen het geluk dat Oleksandr Usyk geen zin had om in 2022 te knokken tegen Fury (2.06m, 120 kilo deels spieren). Laatstgenoemde was eigenlijk al met pensioen, maar waarom niet op de toppen van zijn kunnen nog een paar honderd miljoen verdienen door wat kerels door de ring te rammen. Hij - de WBC-wereldkampioen - bood Joshua een zeer genereuze 40% van de wedstrijdopbrengsten en dat aanbod kon de bijna uitgerangeerde Joshua natuurlijk niet laten liggen. Fury tegen Usyk gaat er natuurlijk ook gewoon nog komen, in maart van 2023. Fury beukt eerst Joshua het licht uit de ogen, daarna is Usyk aan de beurt, en dan is hij definitief de grootste aller tijden.