GeenStijl Café Mega Mix 124 Playlist:

1. Kreator - Hail To The Hordes (2017) - @pegaje

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Nickelback - Devil Went Down To Georgia (2020) - @Theodorik1 (as. @K1100)

5. PIL - Annalisa (1978) - @Roehm

6. Upchurch ft Patty Lynn - Fallen (2019) - @VBO_B_Niveau

7. Monster Magnet - Mr. Destroyer (2021) - @knutsel_

8. Tool - Invincible (2019) - @Piet Karbiet

9. Gotcha - Words And Music From Da Lowlands (1991) - @P-unit

10. LUV - You're The Greaters Lover (1978) - @MaximumAwesomenimity

11. ZZ Top - La Grange (1974) - @AdvocatusDiaboli (assist @Basil Fawlty)

12. Death Angel - A Room With A View (1990) - @GU

13. Joan As Police Woman - Christobel (2007) - @lezeres

14. Shaman's Harvest - Bird Dog (2021) - @Ruimedenker

15. Patrick Cowley - Do You Wanna Funk (1982) - @Mark van Leeuwen

16. Kylie Minogue - Dancing (2018) - @Kudtkip

17. Motörhead – Eat The Rich (1987) - @steekmug

18. Matthew Raetzel feat Richard Farrell - This Is War (2017) - @keistad

19. Barbara Markay - It's All Rite To Fuck All Nite (1976) - @Asteroid-B612

20. Doe Maar - Tijd Genoeg (1981) - @Cornelis12 (assist @Wattman)



Bonustrack: Electric Light Orchestra - Bluebird (1983) - @Bad - Casey