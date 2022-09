Ghehe. Dank waarde medereaguurders voor de aardige woorden.

Overigens Mickey hier weten ze echt hoe te leven. Ik kom uit Limburg zoals je weet en daar weet men ook goed te leven maar hier is een stapje hoger en mooie is ze willen je er meteen in betrekken. D'r is een kleine groep echte Luganese die gesloten zijn maar 99% van de mensen hier zijn zo aardig en echt vanuit het hart en men is in en in beleefd. Moest ik weer aan wennen na 30 jaar Amsterdam. Maar vergis je niet men werkt hier hard (zie ik bijvoorbeeld al in de obsessie om de stad schoon te houden. 7 uur 's ochtends de gemeente bladblazer brigade en dat 2 keer per week en dus ook de straten schoonblazen (huh?) en als je een afspraak maakt? Afspraak is dus echt afspraak "on the dot" en als men 2 minuten te laat is, stress in de barak) men is altijd bezig om het beter te doen. Zwitserland is na Israel een van de meest innovatieve landen ter wereld. Men is zeer trots op hun land, alles werkt hier. Soms word ik moe dat het te goed werkt. lol! Maar er is wel een heel groot verschil in het land. Ik woon nu in een land met 3 landen. Duits sprekend, Frans sprekend en Italiaans sprekend (waar ik aanrommel) verdeeld door bergen. Bijvoorbeeld in Geneve interesseert het niemand iets wat er in Zurich gebeurt. Zurich is niet geïnteresseerd in Ticino en Ticino is niet geïnteresseerd in Geneve maar toch werkt het door het federale systeem. Maar bijvoorbeeld met sport is men zeer Zwitsers en hangen overal de Zwitserse vlaggen aan de balkons. Mooi om te observeren.