Ik kan me deels wel vinden in deze reactie, er is niets in deze specifieke zaak dat erop wijst dat ze dit allemaal doet om stiekem te gluren in de kleedkamer ofzo, en het is dus ook niet terecht om haar van pedofilie te beschuldigen zolang er geen bewijs voor is. Iemand die echt kwade intenties heeft zou denk ik ook niet op deze manier de aandacht op zich vestigen.

Maar het kan wel de deur open zetten voor lieden met minder eerbare intenties, al zijn er vermoedelijk maar weinig die bereid zullen zijn om daadwerkelijk operaties te ondergaan om zo aan hun trekken te komen. Maar als 'ik identificeer me nu eenmaal als x' genoeg is dan zal het wel voorkomen. En voor vrouwensport is het ook geen goede ontwikkeling denk ik.