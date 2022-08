D66 wilde graag een Europese strafprocedure starten tegen zijn eigen Nederland. Waarvoor je geen politiek draagvlak kunt krijgen, is altijd wel een activistische rechter beschikbaar. De delegatie uit Spanje moest direct denken aan de bestormingen van hun metershoge hekken rond Afrikaanse enclaves Ceuta & Melilla, waarbij op 24 juni minimaal 18 migranten in de verdrukking omkwamen.

De vertegenwoordiging van Griekenland moest meteen denken aan de kampen in bijvoorbeeld Moria op Lesbos. Waar inwoners ongeveer een jaar wachten op hun eerste asielgesprek, waar de helft buiten het kamp woont vanwege een gebrek aan tenten. Waar alle vrouwen zijn verkracht, vanaf drie jaar. Sophie in 't Veld is een beetje wereldvreemd. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen...

Italië moest denken aan de dobberende scheepjes, de veerdienst van Artsen zonder Grenzen en de groepen op Lampedusa. De criminele mensensmokkelaars verdienen miljoenen, laten hun slachtoffers vooraf betalen en weten dat verdronken klanten niet klagen. Italië geeft soms verblijfsvergunningen af, zodat deze mensen ongehinderd doorreizen. Letterlijk een uitlaatklep.

Franse diplomaten moesten denken aan de tentenkampen in Parijs en Calais, de bestormingen van vrachtwagens en de geflopte integratie in banlieues. Een Nederlandse groep naïeve ambtenaren ging ooit op werkbezoek in Saint-Denis om zich te laten molesteren en beroven. Ik doe liever niet aan victim blaming, maar dit was echt een gevalletje waarin wensdenken struikelt over de praktijk.

Een paar honderd asielzoekers kunnen in Ter Apel niet dezelfde week worden geholpen. Hun tentjes werden in opdracht van de burgemeester gestolen. Daarmee zijn we het beste jongetje van de klas. De linkse kerk gelooft niet in een aanzuigende werking. Een jongeman die Powned sprak in Ter Apel zei "Ik wil naar een ander land, ik word hier niet goed genoeg geholpen, ik kom uit Duitsland".

Toen na de Bijlmerramp verblijfsvergunningen werden uitgedeeld, kwamen 1797 migranten zich melden, 149 verklaarden op hetzelfde adres te wonen. Ontkennen dat asielzoekers landen vergelijken, is stellen dat deze mensen te dom zijn om informatie te verzamelen of een onderbouwde keuze te maken. Ons prachtige land trok inmiddels miljoenen nieuwe Nederlanders aan.

Helaas hebben we niet genoeg woningen, hotels, kantoorpanden of bouwgrond om ze allemaal nog op te vangen. We hebben tienduizenden daklozen, hebben gezinnen in scheiding die niet uit elkaar kunnen, we hebben een generatie die vastzit bij haar ouders en niet aan een gezin mag beginnen. We hebben zigeuners die decennia wachten op een plekje dankzij een illegaal landelijk uitsterfbeleid.

Bijbouwen lukt niet door een gebrek aan bouwvakkers en installateurs. We hebben onszelf een bouwstop opgelegd omdat we eerst 60 miljard vernietigen om de natuur bij te sturen, natuur die een groter probleem heeft met droogte of beton dan met stikstof. De politieke tunnelvisie om alleen peperdure complexe gasloze, energieneutrale huizen van de toekomst te bouwen, helpt ook niet.

Polen werd voorgehouden dat ze wel Oekraïners opvangen, maar minder happig waren op Afrikanen of Arabieren. De racismekaart werd gespeeld. Polen is een buurland van Oekraïne, het grenst aan Rusland en de Russische vazalstaat Wit-Rusland. Opvang van Oekraïners is voor Polen opvang in de meest directe regio. Ondanks dat de oorlog nog voortduurt, keren Oekraïners nu al regelmatig terug.

Dat kunnen we niet zeggen van vluchtelingen, economische migranten en reizende criminelen uit andere continenten. Die reizen niet terug, hun behoeften zijn niet tijdelijk, maar vooral permanent. We hebben niet alleen problemen met instroom of doorstroom naar woningen en werk, maar zeker ook met ontbrekende uitstroom. Remigratie om je eigen land weer op te bouwen is niet populair.

Ons bedrijfsleven schreeuwt om personeel, maar mensen met een riante uitkering melden in hun motivatiebrief dat ze solliciteren vanwege de sollicitatieplicht. Het is onverklaarbaar en ontwrichtend dat miljoenen mensen uit onze beroepsbevolking niet werken. Dat is ook een reden waarom het COA, AZC's, IND, taalscholen en de rest van de asielketen vastlopen op personeelsgebrek.

Het valt dankzij mercatorprojectie van de meeste landkaarten misschien niet op, maar Afrika is het op een na grootste continent ter wereld. Onder koloniaal bewind exporteerde het voedsel, nu is het afhankelijk van dure import. Het gebrek aan mest geeft een uitgeputte bodem. Tegelijkertijd zijn grote delen dunbevolkt. Het zit ruim in de grondstoffen, het had daar een walhalla kunnen zijn.

Nederland blindelings internationale regelgeving laten volgen, is niet meer houdbaar. We zijn een zeer dichtbevolkt land. We hebben onze verantwoordelijkheid allang genomen. Naar rato van de huidige bevolking gedwongen statushouders bijplaatsen is waanzin. Dan ga je de meest overbevolkte gemeenten met de grootste woningnood dwingen om wederom het meeste te doen. Dat lukt niet.

Andersom kleine dorpen dwingen honderden mensen bij te staan gaat ook niet werken. Dan krijg je geen integratie, maar een getto. Dorpen waar nooit iets op slot staat, krijgen beveiligingscamera's, bewakingshonden en buurtwachten. Die verliezen hun rust, cultuur en identiteit. Ook in kleine en middelgrote steden is de rek eruit. De gevolgen van gebrekkige integratie zijn te zichtbaar.

Opvang kan veel goedkoper in Europese of Afrikaanse regio's waar de lonen, huizenprijzen en grondprijzen een stuk lager liggen. Waar nog ruimte en infrastructuur over is. Denk aan Andalusië, Zuid-Italië of Bosnië, waar de plaatselijke bevolking zit te springen om banen. Het vrije verkeer van personen sloopt regio's aan de rand van de EU, hun jeugd trekt naar het centrum voor werk.

Vluchten uit een oorlog is een recht, wonen in hartje Amsterdam is dat niet.