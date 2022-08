Zo zonder chief legal (zoals Twitter destijds) drie uur lang tafelen met Amerika's leukste oom. Wij waren vooral benieuwd naar het reilen en zeilen van World Baby, maar het moest weer eens over randverschijnselen als de duopolie op informatiedistributie en censuur gaan. Om het goed te maken kwam de mooiste prins sinds Prince Andrew gelukkig ook aan bod, namelijk Hunter Biden, bekend van de film My Son Hunter. FBI-directeur Christopher Wray zelf noemde Hunter Biden cover-ups door FBI-agent Timothy Thibault al "ten diepste zorgwekkend", en NU DIT WEER.

Mark zegt bovenstaand dat Facebook de Hunter Biden Story zeven dagen lang "algoritmisch censureerde" nadat de FBI een "general request" deed: "I mean, basically the background here is that the FBI basically came to us (...) and was like "Hey, just so you know, you should be on high alert. We thought there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice that basically there is about to be some kind of dump similar to that. So just be vigilant."" Op 2:14 vraagt Joe of de FBI specifiek vroeg om "vigilance" rond de Hunter Biden Story, waarop Mark antwoordt met: "No, I don't remember if it was that specifically, but it basically fit the pattern, something like that."

Interessant natuurlijk, want zo blijven twee dingen toch een beetje AMBIGUE, zoals kunstcritici dat noemen. Namelijk, waarom verspreidde de FBI waarschuwingen wegens Russische desinformatie rondom een verhaal dat in zijn volledigheid waar is? En in eerste instantie ontkent Mark met een "no" dat de FBI het specifiek over Hunter Biden had, maar vervolgens is het "I don't remember if it was that specifically".

Vreemd verhaal wel, maar Facebook komt er wel een stuk beter van af dan Twitter, dat voor een totaalverbod op het verhaal ging. Gelukkig hebben we deze monumentale zin uit de Washington Post nog: "We must treat the Hunter Biden leaks as if they were a foreign intelligence operation — even if they probably aren’t." Stond en staat er echt.

