Ooohhhhhhh MAN wat een hengstenbal dit. Een film voor en door RED BLOODED PATRIOTS met Trump-bumperstickers en Bryson Gray op de speakers in hun 4x4's. Waarlijk, een letterlijke Breitbart production met """acteurs"""/opinie-delinquenten Laurence en Gina zonder enige non-tribale pretenties. Aan de vierde wand heeft de film ook geen boodschap want die wordt in de trailer alleen al 7 keer gebroken door 3 van de 3 hoofdrolspelers om u niet heel cryptisch te vertellen dat de Bidens corrupt zijn. Kortom, een soort Don't Look Up voor Capitool-bestormers. Genieten ook van dit zinnetje door een dame met een iPad op schoot: "I can't seem to find anything but positive stuff on the Bidens." Nou, op GeenStijl wel hoor.

