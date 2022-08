Ter Apel maar ook Calais is pure vleesgeworden politieke onmacht. Ik geloof niet in omvolkingsplannen en dergelijke paranoïde onzin. Ik geloof eerder wat Douglas Murray in The strange death of Europe schreef en dat is dat die hele migratie ellende gewoon gebeurd is.

Zonder enige sturing, planning en coördinatie van politici. Europa is verlamd door de ervaringen uit de tweede Wereldoorlog en dat zorgt ervoor dat er niet gehandeld wordt. Het is politici in alle Europese landen gewoon overkomen. Pure onmacht, angst en onkunde.