Uitstel dat Wopke voorstelde is niet nodig, als we NU beginnen met normaal doen.

Natuurmonumenten kwam net zoals de rest van de linkse kerk met het sprookje dat er decennia geen offers voor de natuur zijn gedaan, en er daarom draconische maatregelen nodig zijn. Hier wordt een buitengewoon ranzig beeld geschapen dat geen enkele relatie met de realiteit heeft. Het is ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend tegenover automobilisten & boeren.

Laten we even terugkeren naar de feiten... Volgens het RIVM is over de afgelopen dertig jaar de reductie van ammoniakuitstoot 67%, de reductie van stikstofoxidenuitstoot 70% en de reductie van zwaveldioxide 90%. De zuurtegraad van regen daalde van een pH-waarde onder de 4 naar 6,8 nu. De concentratie zuur in regen daalde dus met meer dan 99,6%. En er wordt nog verder gereduceerd.

De NOS deed hier nog een schepje bovenop in deze attack-video door buitengewoon selectief te shoppen in de feiten. Bijvoorbeeld door de ammoniakreductie in de jaren negentig die de boeren hebben gerealiseerd toen ze in de Haagse Kaasstolp de problematiek nog moesten laten indalen volledig buiten beschouwing te laten. Gewoon 2000 als peiljaar nemen in plaats van 1990.

Daarna wordt weer het beeld geschapen van groeiende veestapels en megastallen. Bekt best lekker, maar het is gewoon niet waar. Het aantal veehouders in Nederland is al gehalveerd. De veestapel is gedaald. Je kan blijven hameren op dat er per boer meer vee is, maar het aantal boeren is zo hard gedaald dat onder de streep we minder koeien, schapen, kippen en varkens hebben.

De NOS etaleerde erna selectief enige export, maar vergeet onze import. Als we niet zeven dagen per week stamppot willen eten, zullen we veel exporteren en importeren. Netto importeren wij voedsel. Als ieder land alleen zou produceren wat op hun grond en in hun klimaat groeit voor eigen gebruik, dan valt er niets meer te importeren. Die gedachtekronkel is egoïstisch, duur en naïef.

Benadrukken dat 20% van de boeren miljonairs zijn, is nogal voorbarig. Dan ga je ervanuit dat er nog een vergunning onder het bedrijf zit, want zonder die vergunning zijn de agrarische gronden, stallen, landbouwvoertuigen en kennis in een pennenstreep waardeloos. Het boerenbedrijf is een extreem kapitaalintensieve business, dag en nacht werken voor meestal teleurstellende marges.

Dieptepunt deze week in de MSM was dit artikel op nu.nl. Het gebruikt zes keer het woord “rellen”, terwijl er geweldloos wordt actiegevoerd. Zulke misrepresentatie is gewoon misselijkmakend. Over welke veldslag met de ME hebben ze onprettig gedroomd!? Mag ik een videootje? Of geloven ze klakkeloos de persberichten en proces-verbalen van de politie?

Sinds het OM een agent vervolgt voor gericht schieten op een zestienjarige boer, neem ik zulke teksten van de politie met een korreltje zout. Gelukkig was er video, want de politie beweerde toen ook dat er bewust op hun was ingereden, arresteerde deze puber voor poging tot doodslag en liet hem een nachtje in de cel slapen totdat “leugen plus ambtseed is feit” sneuvelde op keihard bewijs.

Een boer kan het familiebedrijf nooit verkopen, het is simpelweg niet van hem. Hij heeft het geërfd van zijn voorouders en het behoort toe aan zijn nazaten. Hij mag even op het winkeltje passen. Boeren zijn altijd al duurzaam met de kudde en de akker omgegaan, daarom kunnen ze al eeuwen van dezelfde grond en hetzelfde vee leven. Natuurbehoud is niet nieuw voor ze, het is hun kern.

De aanloopkosten van deze onnozele en onnodige sloopoperatie bestaat uit tienduizend euro per Nederlands gezin. Daar kunnen we veel betere dingen van doen, bijvoorbeeld het verschil betalen tussen een Belgische en een Nederlandse energienota. Wij betalen het dubbele voor hetzelfde Nederlandse gas. (via) We stapelen crisis op crisis omdat we niet nadenken en niets oplossen.

Als we de helft van de landbouw slopen, nemen we afscheid van onze oudste winstgevende sector. Aangezien voedsel 6,4% van onze economie vormt, en 12% procent van onze private sector, is het effect groot genoeg om een recessie te starten. Die 40 miljard tellen we wel op bij de staatsschuld, het structurele effect wordt ons nekschot. Dit wordt de overtreffende trap van de mijnsluitingen.

Als je een paar procent van de belastingbetalers geen vergunning meer geeft om te werken, te ondernemen en te belasting betalen, dan mag je ook een paar procent van de rijksuitgaven gaan schrappen. Wat wordt het? Defensie? Onderwijs? Jeugdzorg? Uitkeringen? Wonen? Waar gaan hun opvolgers snijden? Of is dat louter een probleem voor wie de volgende verkiezingen wint?!?

Ik liet aan het begin van deze fopcrisis al zien dat met een stikstofkraker de stikstofdoelen te halen zijn voor eenmalig een paar miljard in plaats van tientallen miljarden. Toen kwam het Ministerie van Financiën, met een set goedkopere alternatieven. Universiteit Wageningen kwam met NOG een alternatieve route, dat ook tegen peanuts de doelen haalde, zonder de sector te slopen. (PDF)

Het uitstel dat Wopke voorstelde is niet eens nodig, als we NU beginnen met normaal doen.

Het raakt mij als mens, hoe makkelijk politici burgers demoniseren, tegen elkaar opzetten en weer een toekomst ontzeggen. Er is een vals dilemma geschapen tussen boer & natuur. Het raakt mij als nerd, techneut en ingenieur hoe dom ons kabinet doet met ons geld. Er is niet een geitenpaadje, nee er zijn een paar onafhankelijke snelwegen om via innovatie aan iedereens ontwerpeisen te voldoen.

Als we al vastlopen op dit modelcrisisje, hoe gaan we dan ooit de rest te lijf?