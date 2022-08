Hét probleem hierin is dat teveel van het volk dat tegen zulke zaken ageert zich verliest in Boskoopse kinderbloed-satanisten en Schwab-WEF-ers.

Du moment dat Omtzigt met enkele verstandige en goed georganiseerde lieden een consistente lijn inzet en bijval krijgt, wijzigt de koerst naar weer stabiel voortgaan en erbovenop komen.

Waarom?

Omdat stabiel politieke voortgang x vertrouwen de basis is van onze welvaart.

Deze is verstoord door het dienen van meerdere secundaire agenda’s.

EU, klimaat, persoonlijke ambities, partij-ambities, intriges, ego… deze laatste is rijkelijk onderschat.

In de latere analyses zal blijken dat iets lulligs als D’66 ambitie premier te leveren of Rutte’s ambitie de ‘langste’ te hebben, van immense impact is geweest.

Dat de kracht de zwakte werd.

Dat heel veel onkundig is verkeerd gegaan.

Dat iemand of 5 iemand en hun mond hielden uit angst of, erger, opportunisme.

Dienen is te zwaar gereduceerd. ‘Eer’ hebben uit het goede doen boeit weinigen nog.

Hoe nu voorwaarts?

Caroline, Terry, Geurt of Wybren gaan t niet doen.

Pieter O…? niet alleen.

Het beste imho is een clean sweep bij CDA, Pieter op kop maar in de kamer, andere verdere geesten politiek.

En VVD in de reset.

Coalitie met … en daar loop je vast.

Geurt bouwt geen bruggen.

Caroline heeft geen regeer-apparaat.

Het landschap is te verdeeld.

Zakenkabinet?

Meerpartijen 4-6?

De kern is ‘anders’. Meer doel- en eensgezind. Minder vaag, dubbele agenda, geniepig.

Maar daarvan zit een deel in de ministeries met eigen koers en intrige. Rogue ambtenaren.

En media… het is een zooitje. Nauwelijks goede analyse of kritiek. Meestal gewoon klagerig commentaar.

Duidelijk is dat we achteruitgaan.

Hoogste (1-na) energieprijs vanwege belasting maar… vooral leveringskosten… dat zijn de kosten van de geprivatiseerde en verkochte energiebedrijven… winst dus. Die naar t buitenland gaat.

Hoor je niemand over.

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/prijs...