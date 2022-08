Mocht u nog de illusie hebben dat het gestuntel met explosieven bij geldmaatjes het werk is van professionele criminelen die weten wat ze doen, dan heeft u het mis. Dit is het werk van amateurs, meelopers die zichzelf willen bewijzen of zoals de politie het zelf omschrijft: "roekeloze en domme idioten uit kwetsbare wijken". Het mag duidelijk zijn dat de kwetsbare wijken de nieuwe achterstandswijken, kansenwijken, Vogelaarwijken, krachtwijken, prachtwijken en aandachtswijken zijn. Na tientallen projecten, buurtinitiatieven en focusgroepen nog immer een broedplaats van "roekeloze en domme idioten" die denken dat ze snel rijk kunnen worden door een flappentap te forceren. Van die "roekeloze en domme idioten" die met hun beperkte hersencapaciteit met steeds zwaardere explosieven spelen. Van die doe-het-zelf-knutselwerkjes met tien tot 25 keer de explosieve kracht van een handgranaat die complete gevels op straat deponeren. "Je moet er niet aan denken dat een gebouw met bewoners instort." Nee, daar moeten we zeker niet aan denken en daarom is het zo opvallend dat er dit jaar al ruim vijftig ontploffingen bij woningen, bedrijven en geldmaten in de Stad van de Hoop plaatsvonden voordat de lokale hermandad het zat was en er nu wat aan gaat doen. Twee speciale politieteams om die "roekeloze en domme idioten uit kwetsbare wijken" harder aan te pakken. Het werd tijd.