Arriveren, scootertje op de standaard, naar binnen gluren, slijptolletje, toch geen slijptolletje, scootertje verplaatsen, standaardje uit, bommetje plakken, aansteker oprapen, lontje ontbranden, dekking zoeken, scooter niet vergeten, grote boem, horloges en ringen graaien en wegwezen. Het leven van een plofkraker is hard werken en levert verdomd weinig op, want onze 21-jarige steeldief kwam niet ver. "Op de video is niet te zien dat de man onderuit gaat nadat hij op de vlucht is geslagen. Met verwondingen vlucht hij verder, maar de politie vindt hem en zijn scooter even later. De buit - horloges en ringen - ligt op straat." Wat een amateur. Al dat werk om een paar honderd meter verderop met zijn gezicht tegen de straatstenen in de boeien te worden geslagen. Het is maar goed dat hij de komende tijd ruimschoots de gelegenheid krijgt om zijn carrière te overdenken, want het is duidelijk dat we hier geen natuurtalent aan het werk zien.