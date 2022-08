Zeer lezenswaardig : Het failliet de VVD

Column Roderick Veelo in de Telegraaf

VVD-staatssecretaris Eric van der Burg zet voor het eerst het lokale bestuur buitenspel en dwingt de Twentse gemeente Tubbergen tot de opvang van 300 asielzoekers. Daarmee zet de VVD de lokale democratie bij het vuilnis. De partij is definitief verworden tot een zielloze verzameling onkunde, bedrog en nu ook despotisme.

De meest overbodige functie in het kabinet is de staatssecretaris voor asielzaken. De VVD levert al minstens twee kabinetten bewindslieden voor deze post, maar waarom eigenlijk? Zowel staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in het vorige kabinet als de huidige staatssecretaris blijken amateurs die geesteloos opkijken naar de problemen die hen ver boven het hoofd groeien.

Doffe onverschilligheid

Het verbaast niet alleen dat de grootste regeringspartij zoveel onkunde in huis heeft, maar het getuigt ook van doffe onverschilligheid om de machteloosheid zo lang tussen de rampspoed te gedogen.

Regulering van de asielinstroom, uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, aanpak van overlastgevende ’veiligelanders’, niets kwam er de afgelopen zes jaar van terecht. En al deze nietsnutterij staat onder het flegmatisch toezicht van VVD-premier Mark Rutte, die geen andere ambitie lijkt te hebben dan eindeloos voor minister-president te willen spelen.

Het doet er niet toe of Van der Burg naar zijn werk gaat of niet. Huisvesting van asielzoekers en migranten is ten dele reeds de verantwoordelijkheid van minister Hugo de Jonge (Wonen). De rest besteedt het kabinet al jaren uit aan criminele bendes, die jonge mannen uit Afrika en het Midden-Oosten met gouden bergen onze kant op sturen in ruil voor hun laatste spaargeld.

Slachtoffersentiment

In de keten van mensenhandel zijn non-bestuurders als Van der Burg onmisbaar. Zij garanderen de meedogenloze bendes hun afzetmarkt. Het slachtoffersentiment in de media en de ngo’s doet de rest. Sinds kort vaart in de Middellandse Zee een enorm schip van de organisatie ’Open Arms’. Migranten worden met duizenden tegelijk van de mensensmokkelaars overgenomen en in Europa aan wal gezet. Het cynisme van alle betrokkenen bij deze handel is misselijkmakend.

Vanwege de ongeremde toestroom – en de overvolle opvang die daar het gevolg van is – had het ministerie zijn oog laten vallen op het Twentse gehucht Albergen, behorend bij de gemeente Tubbergen. Het dorp heeft 3500 inwoners, een kerk, elk jaar een autocross, een buurtsuper en hotel ’t Elshuys. Het hotel biedt plaats aan 80 gasten, maar het COA wil er permanent 300 asielzoekers in huisvesten.

Horecafunctie

Om dat voor elkaar te krijgen moet de horecafunctie van het hotel uit het bestemmingsplan, en daar gaat de gemeenteraad over. Na een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam de gemeente Tubbergen tot de slotsom dat het hotel behouden moest blijven voor het dorp en de omgeving en dat het bestemmingsplan daarom niet veranderd zou worden.

Daarop heeft staatssecretaris Van der Burg een uitzonderlijke maatregel genomen door het bestemmingsplan buiten werking te stellen, het hotel op te kopen en aan het COA cadeau te doen als permanent azc. De gemeente Tubbergen is onaangenaam verrast over de werkwijze van het kabinet en vindt 300 asielzoekers op een bevolking van 3500 zielen een te groot aantal.

Cruiseschip

Hetzelfde bezwaar klinkt in het dorp Velzen-Noord, waar een cruiseschip met naar verwachting 1500 asielzoekers zal aanmeren op een bevolking van 5500 inwoners. En dit is nog maar het begin. Staatssecretaris Van der Burg zoekt overal in Nederland naar plekken in kleine gemeenten (met weinig weerstand!) die hij wil opkopen, omdat de man in al zijn hulpeloosheid niet door heeft dat de enige functie die hij werkelijk bekleedt die van de nuttige idioot in dienst van de smokkelbendes is.

Onkunde door de werkelijkheid te negeren, despotisme door gemeentes te passeren. En waar zit het bedrog in de VVD? In het ronselen van kiezers met standpunten over asiel en migratie die precies het tegenovergestelde beloven van wat de VVD-staatssecretarissen en de premier doen. De misleiding is niet eens subtiel. Kiezersbedrog is zelden zo brutaal opgeschreven als in het VVD-verkiezingsprogramma en verkondigd door VVD-kamerleden Ruben Brekelmans en Bente Becker.

Onbetrouwbaar

Brekelmans beweert zonder schaamte dat zijn partij gemeentes niet zal dwingen om nieuwe azc’s te leveren en Becker roept al jaren dat de VVD de instroom van migranten gaat beperken en strenger wil controleren wie er voor de asielprocedure in aanmerking komt en wie niet. De VVD is een onverschillige en onbetrouwbare politieke partij.

Ik vermoed dat er onder u trouwe VVD-stemmers en -raadsleden zijn. Mijn vader was er een in een dorp in de provincie Utrecht. Als onvermoeibare voorzitter van de fractie gaf hij een groot deel van zijn beste jaren aan die partij, gedreven door dorpsbelangen, de lokale democratie en liberale beginselen. Van die VVD is niets meer over. De onbekwamen, de bedriegers en de despoten slopen de VVD tot in het kleinste gehucht.

Zover de Column Roderick Veelo in de Telegraaf