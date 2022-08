Tegengesputter bij de "Afdelingen"

Asielhotel Tubbergen zaait onrust binnen VVD: ’Waardeloos en liberaal onwaardig’

Door INGE LENGTON EN MIKE MULLER

DEN HAAG - Het kabinetsbesluit om tegen de wil van de gemeente Tubbergen in een asielhotel in de Twentse gemeenschap te starten zorgt voor onvrede in de VVD. De afdeling Limburg heeft een brandbrief geschreven. Ook andere liberalen roeren zich.

In de Limburgse brandbrief proberen veertien lokale fractievoorzitters het bij fractieleider Sophie Hermans en Kamerlid Ruben Brekelmans tussen de oren te krijgen dat het buitenspel zetten van gemeenten averechts werkt. „Het draagvlak om asielzoekers op te vangen neemt met de huidige werkwijze juist drastisch af. Het schiet bij ons in het verkeerde keelgat als onze grondwettelijke autonome positie met de voeten wordt getreden.”

’Rek is eruit’

Dat het kabinet nu via de omgevingswet gemeenten buiten spel zet, wordt bepaald niet gewaardeerd. „Afwegingen of een AZC past op ons grondgebied zijn aan ons. Onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers. De rek is eruit. Het kabinet moet ook echt zelf de zaak onder controle krijgen.”

Maar van Hermans mag het kabinet overgaan op een paardenmiddel door via de omgevingswet asielzoekers onder te brengen in gemeenten, ook al willen die dat niet. „Het punt is: wat is het alternatief? Dat is dat er mensen buiten slapen.” De gemeente Tubbergen heeft de primeur. Met de Statenverkiezingen voor de deur strijkt de VVD daarmee opnieuw de eigen achterban tegen de haren in.

Meerdere oud-bewindspersonen hekelen zowel staatssecretaris Van der Burg als fractieleider Hermans die in hun ogen verzuimen om het probleem bij de wortel aan te pakken. „Dat gebeurt niet, omdat ze met D66 en CU in een coalitie zitten”, klinkt het. „De VVD is nog steeds de grootste, maar de vraag is voor hoe lang nog.” Sophie Hermans moet nu echt haar tanden laten zien, vindt de een. „De VVD is van oudsher tegen ongebreidelde immigratie. Als je als partij te lang aan de knoppen zit, verwater je je eigen standpunt. Als je dat niet corrigeert, ga je de prijs betalen”, klinkt het waarschuwend.

’Helemaal klaar met dit kabinet’

Naast de afdeling Limburg nemen ook andere lokale afdelingen afstand van de Haagse machtsgreep. „Het is een schande om de lokale democratie van Tubbergen op deze wijze buitenspel te zetten. Dat is ver beneden peil”, zegt VVD’er Reinier Geerligs van de afdeling Rijssen Holten. „Verkiezingsprogramma van de VVD vergeten?”, sneert hij. Joris Poffers, fractievoorzitter van VVD Dinkelland, is „helemaal klaar met dit kabinet.” „Waardeloos en liberaal onwaardig.” Afdeling Oldenzaal en Rijssen: „Als dit de koers wordt, dan is het eind echt zoek. De opdracht was om het vertrouwen in de politiek te verbeteren, maar met dit soort besluiten wordt het helaas alleen maar slechter.” Een actieve VVD-bestuurder zegt dat ’iedereen boos’ is. „Aankomende week gaat het helemaal los. De Limburgse brandbrief richting de partijtop is er uit, maar dit gaat uit meer provincies komen.”

Voormalig VVD-fractievoorzitter Mark Raat uit Medemblik, die ook tijdens het laatste congres de partij ideologische veren probeerde te geven, slaakt een zucht. „Het is echt onvoorstelbaar dat de VVD het zover heeft laten komen. Om moedeloos van te worden.”

De liberaal: „Dit is het zoveelste voorbeeld van het geloofwaardigheidsprobleem van onze partij. Enerzijds al jaren roepen dat er wat moet gebeuren aan de veel te hoge asielinstroom, en anderzijds het probleem maar groter en groter laten worden.

Terwijl wij al diverse staatssecretarissen op deze post hebben gehad. Stuk voor stuk stralen ze een houding uit van ’we staan erbij en kijken ernaar’.” Volgens Raat moeten er dringend maatregelen komen om de instroom te beperken. „Te beginnen met veiligelanders. Ook de mensen die geen status krijgen, daadwerkelijk laten vertrekken. Zo kun je echte vluchtelingen tenminste goed helpen en houd je draagvlak.”

Bron : www.telegraaf.nl/nieuws/542239375/asi...