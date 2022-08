Toch blijft dit een vreemd verhaal. "De verdenking betreft oplichting, verduistering en witwassen", aldus het OM.

2020 is die pik begonnen met zijn mondkapjes, lopende het jaar. Het boekjaar zou dus zomaar een verlengde kunnen zijn, waardoor de aangiftes nog nauwelijks ingediend kunnen zijn. Er zijn ook geen deponeringen aanwezig bij de KvK voor de in juni 2020 opgerichte BV. Maar al is het dat niet, is de vraag of de jaarrekening (met alle uitstelregelingen) al ingediend is. Tot die tijd is verduistering of witwassen lastig vast te stellen natuurlijk. Daarnaast, los van moreel verwerpelijk (roepen dat je er nul euro mee verdient, terwijl dat wel gebeurt), is dat geen oplichting of strafbaar. Dan nog zouden die anderen (Coolblue/KLM/Randstad) kunnen vinden dat ze opgelicht zijn, maar dat is niet aan het OM of de strafrechter.

En stel dat ze inderdaad met z'n 3-en 28 miljoen hebben overgehouden. Dan moet je max. 7 miljoen belasting betalen. Er ligt al op 11 komma nog wat miljoen beslag. Beslag moet proportioneel zijn. Waarom dan nu nog huizen en andere bezittingen ook in beslag nemen?

Ik begrijp dit oprecht niet, waar zit (strafrechtelijk) de oplichting en waar ligt het witwassen bijvoorbeeld? Dan zou je die mondkapjes onder de toonbank verkocht moeten hebben, want zwart geld moet je witwassen. Ik neem aan dat hij geen geld van HdJ (misschien die 5 miljard dan toch) heeft witgewassen. Verduistering volg ik ook niet.

Maar goed, het zal allemaal wel een keertje boven water komen. Tot die tijd lijkt me dit soort dingen een beetje voor de bühne.