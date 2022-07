Overigens is er ook voor tientallen miljoenen aan vaccin over datum geraakt en het schandalig is dat men dan niet in staat is daar wat nuttigs mee te doen. Ook vreemd is dat allerlei partijen elders zonder vaccins deze vaccins dan ook niet willen hebben. Men laat de mensen liever sneuvelen dan iets het Westen te accepteren.

Beter doen we in het geheel niet meer aan hulp buiten de EU.