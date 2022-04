Ik denk dat de overheid graag in zee gaat met bedrijven die beinvloedbaar zijn, of er is iemand die het gegund wordt en heel wat geld achterover drukt. Het is in het verleden al bewezen met het "onafhankelijke" wodc dat uitkomsten nogal kunnen veranderen onder druk van de politiek. Zeker in hnet geval van een onafhankelijk onderzoek heb ik heel erg de vraag wie het betaald, want wie betaald, die bepaald. Als Hugo bepaald heeft dat het onderzoek door deloite gedaan wordt is het zeker dat hij er goed vanaf komt (wat toch wel zo zal zijn, want wie moet er anders de portefuille bouw overnemen? Hugo wordt later voor de bus gegooid, en Mark staat erbij te lachen.