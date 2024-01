Stukje contemplatie u vriendelijk aangeboden door Sywert van Lienden. 80-jarige Rijswijkse schoonvader wint 3,2 miljoen euro met door schoonzoon geschonken Staatslot, schoonzoon beschuldigt schoonvader van diefstal, rechter oordeelt in voordeel van schoonvader. Staatsloterij gewonnen, familie verscheurd gelijk een afgekeurd mondkapje. Klein bier vergeleken met die 9 miljoen van de gevallen held maar toch.

Het duurt qua de gewezen mondkapjesboer allemaal erg lang. De civiele zaak tegen Sywert cum suis volgt mogelijk dit jaar, het Openbaar Ministerie heeft tussen het afluisteren door echter nog steeds geen besluit genomen over het Grote Sywert Tribunaal (u ook zo benieuwd naar de getuigenis onder ede van Hugo de Jonge?), noch over de andere mondkapjesdeals-dossiers waaronder dat van PvdA-veteraan Guusje ter Horst. Je bent een rund als je met mondkapjes stunt, zoveel is duidelijk.