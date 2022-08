Ja daar lag je dan vannacht, in de hitte, wakker te zijn tot een uurtje of 03.00. Aan de ene kant naast je lag Samantha te zweten en ach, het was maandag, dus aan de andere kant naast je lag Yvonne te zweten. De buren hebben een of ander schijtzwembad in hun tuin gepleurd met een bubbelapparaat dat de hele nacht stond te blazen en het maakte je HORENDOL. Het raam moest dus dicht maar dat kon niet want dan was het te warm, op zolder was het helemaal te warm en beneden was het jachtterrein van de muggen uit de hel. Een airco is natuurlijk veel te duur, airco's zijn alleen betaalbaar voor mensen als Gerrit Hiemstra die een fortuin hebben verdiend met prediken over de zonden van anderen, of dacht je soms dat je voor die kWh's wat compensatie zou krijgen, en een ventilator helpt ook geen ene zak. Ook was je al aan het malen over The Gray Man - je vond 'm best aardig, recensenten wat minder - en de plannen van komend weekend. En als je dan tóch niet zou slapen, hoe moest je dan in godsnaam naar kantoor? En toen was het 09.00 uur, sloeg de godvergeten daghitte alweer door de panelen, werd de koffie in je kop alleen maar warmer en tetterde Zwemmen Bacardi Lemon-troep alweer door de achtertuinen. WIL JIJ OOK RECLAMEVRIJ GENIETEN VAN MUZIEK? NEEM DAN SPOTIFY PREMIUM. En dan dacht je van die hitte af te zijn, komt het weer terug. Volgende week, weer 36 graden. Hel.