@* Il Principe * | 16-08-22 | 13:34: Op dit moment zet Rusland ongekende aantallen in aan shells per dag, de oorlogsindustrie waarover we lacherig doen is in staat 60000 van deze shells te leveren per dag. Als de USA een levering doet van 200000 is dat in vergelijking niets. Als wij tegen de russen zouden moeten vechten alleen als Nederland dat is het eerder een kwestie van uren dan dagen. Zelenski zei dat hij 500 man/vrouw/D verliest, gewond dood, per dag, dan durf ik wel aan om te zeggen dat zijn er dus 1000. Dat zijn toch verschrikkelijke aantallen.

Ukraine is zo groot als Frankrijk plus de benelux. Wat in Nice gebeurt daar merken ze in Groningen niks van. Ook het verdedigen en aanvallen is moeilijk. Toch denk ik dat de russische legers in het westen willen doorsteken naar het westen tot aan de Dnjepr. In de EU zijn we niet gebaat bij deze oorlog, om hier uit te komen daarover heb ik ook geen idee. Een oplossing begint met een eerste stap. Heb toch echt geen zin in een meltdown van die kerncentrale omdat een sergeant eerste klas de koelwater pomp opblaast. Heb hier wel eens geschreven dat Ukraine in de afgelopen maanden een atoombom heeft kunnen ontwikkelen. Ik denk dat ze daarvoor de middelen wel hebben. Daarom moeten we het conflict niet voeden maar tot een stilstand dwingen.