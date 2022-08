: Dat andere landen het referendum niet erkennen zegt nul komma nul over de in het referendum uitgedrukte volkswil van de bewoners van de Krim. Want die was en is overduidelijk pro-Russisch, of jij het leuk vind of net. Het niet erkennen van de Russische annexatie na het referendum zegt veel meer over de agenda van de landen die zich tegen zo'n volkswil verzetten. Zelfs in Westerse media wordt niet ontkent dat De Krim voor het merendeel door Russen wordt bewoont met een pro-Russische inslag (geldt ook voor het oosten van de Oekraïne).

Misschien nog een nieuwtje voor jou: bij het organiseren van het referendum in De Krim werd expliciet verwezen naar het precedent dat het Westen met een vergelijkbaar referendum in Kosovo had geschapen. Hopelijk gaat er nu een een lichtje bij je branden waarom er daar van de gangbare internationale rechtsorde werd afgeweken.

En nog een nieuwtje (want aangezien je er niet zoveel van weet zal je dat ongetwijfeld ook zijn ontgaan): net als eerder op de Krim wordt ook in het van Georgië afgescheiden Zuid-Ossetië een referendum voorbereid over de vraag of men zich bij Noord-Ossetië wil aansluiten inclusief de vraag of men zich wil aansluiten bij de Russische Federatie. Zuid-Ossetië heeft zich bij de ontbinding van de Sovjet-Unie onafhankelijk verklaard en in 2008 losgevochten van Georgië. Wordt door heel weinig landen erkend, maar dat doet verder weinig af van wat de Zuid-Osseten zelf vinden. De uitslag laat zich net als op De Krim voorspellen, want ook daar is de bevolking in grote meerderheid pro-Russisch. Kan jij je vast niet voorstellen, maar Osseten zochten al in de 18e iuw vrijwillig aansluiting bij het Russische Rijk. t Is even dat je het weet.