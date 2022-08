Ach nee, weer iemand die dieren vergelijkt met mensen. Een hert wordt aangevallen en loopt met het jong eruit rond, wat errug.

Dat is de natuur schat. Een wolf valt een ander dier aan en als die er tijdens de aanval vandoor kan gaan, kan dat er zo uitzien. Het is geen mens he, het is een hert. Dat is nogal een verschil. Als je bent opgegroeid in een stad dan komt dit misschien koud op je over maar ik zie hier regelmatig stukken van dieren langs of op de weg liggen en het zou niet het eerste konijntje zijn dat als een rijpe kers onder mijn banden uiteen spat.