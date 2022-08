De slapers overtreden de APV van de gemeente Westerwolde (daar valt Ter Apel onder).

Waarom wordt de boel voor het AZC niet iedere nacht door de ME schoongeveegd? Dan zijn er geen buitenslapers meer op de stoep van het AZC. Dan hoef je geen voedsel uit te delen.

het is verboden, al dan niet met gebruikmaking van enige vorm van beschutting, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van een voertuig, op of aan de weg en/of in de openbare ruimte:

A tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of slapen buiten de daartoe door het bevoegde gezag aangewezen of geautoriseerde plaatsen;

B tussen zonsopgang en zonsondergang te liggen of te slapen nadat door de ter zake bevoegde opsporingsambtenaar of toezichthouder in het belang van openbare orde of veiligheid is aangezegd dat die moet worden beëindigd;

C de burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld onder a. en b;

D op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (de positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) niet van toepassing.

Google op ontheffing levert niet iets op. De APV hier:

