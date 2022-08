Op die op één na laatste foto:

Hé, die kennen we nog van een andere foto gisteren, dat ie door de spijlen van een hek te horen kreeg dat we nu even vol zitten (man met rood NIKE-logo, wat trouwens 100% nep-merkkleding is. Waar is de tijd gebleven dat Nederlanders op Schiphol keihard werden aangepakt op Schiphol door de douane, omdat ze wat nep-merkkleding in hun koffer hadden?

Eigenlijk was dat een goede, rustige tijd...

Maar goed, die man staat altijd midden in het conflict met zijn permanent lijdende gezichtsuitdrukking, als het Lam Gods, dat alle zonden der Wereld moet dragen.

Misschien krijgt hij, als zijn status over een week rond is na grondig onderzoek, wel een mooie baan als acteur in de jaarlijkse 'The Passion'van de EO, waarbij ze in één of ander provinciestadje zo rond Pasen met een heel groot wit lichtgevend kruis lopen te zeulen.

Ies perfecte character casting.

Oh nee, hij is natuurlijk moslim...