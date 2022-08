:

5 mooie en bijzonder onderhoudende films over honkbal

Bull Durham (1988)

www.imdb.com/title/tt0094812/

Major League (1989)

www.imdb.com/title/tt0097815/

Money Ball (2011)

www.imdb.com/title/tt1210166/

The Babe (1992)

www.imdb.com/title/tt0103747/

Trouble with the Curve (2012)

www.imdb.com/title/tt2083383/

Als extra: Field of dreams (1989, te sentimenteel), 42, over Jackie Robinson (2013, te Hollywood policor) en the pride of the Yankees, over baseball legende Lou Gehrig met idd ook de echte Babe Ruth in die film. (1942, te oud).

:-))