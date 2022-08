Als je nou rood staat of in de bijstand zit:

Barbara Baarsma vind het prima als je je water-quotum verkoopt aan iemand met poen, die kan lekker extra in bad of in een zwembad plonzen en de was doen.

De werkende armen kunnen dan wel een weekje langer stinken met de oude onderbroek aan, of die springen wel in de sloot. De grote boodschap doen we wel op het balkon.

Laten we dan consequent zijn, toch Barbara Baarsma , dochter van een arts en hoogleraar Marktwerking aan de UvA?