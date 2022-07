GeenStijl Café Mega Mix 118 Playlist:

1. Rammstein - Sonne (2001) - @F. von Zeikhoven

2. The Cure - A Forest (1980) @vanhetgoor

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978) @Kwakjeszalver

4. Aerosmith - Dream On (1973) - @steekmug

5. Kooy & Carillo - Seasons (2010) - @Therion

6. Wretched Toad - Humming With A Hoover (2020) - @Jeff Hawke

7. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - The Legend Of Xanadu (1968) - @K1100

8. Tom Petty - Feel A Whole Lot Better (1989) - @Wayan

9. Ultravox - Hymn (1982) - @Te-kapen-varen

10. Diplo & Sidepiece - On My Mind (2021) - @Is dit nog nieuws

11. Maze ft Frankie Beverly - We Are One (1983) - @Basil Fawlty

12. John Prine - Some Humans Ain't Human (2005) - @King of the Oneliner

13. MDC - My Family Is A Little Weird (2002) - @miko

14. Robert Palmer - Can We Still Be Friends (1978) - @Bad - Casey (voor M)

15. Spike Jones & His City Slicker (1964) - @Papa Jones

16. Slayer - Seasons In The Abyss (1990) - @pegaje

17. Scooter - Ti Sento (2009) - @Theodorik1

18. Ladytron - Play Girl (2001) - @therealbraindump

19. Pete Shelley - Homosapien (1981) - @Roehm

20. Motörhead - God Was Never On Your Side (2006) - @Theodorus.Goldbach