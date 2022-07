Iedereen kan wel de hele dag zeuren over het corps en over de media en alles maar we zouden bijna D66 vergeten! Daar is het ook een bende met vleeskeuringen, bangalijsten en chanterende prominenten. Inmiddels is er een commissie aangesteld, en zijn alle vervelende verhalen netjes onder het tapijt in de doofpot onder de onderste steen geveegd. En wat doe je dan als NPO Radio 1 ook even aandacht wilt besteden aan de toestanden bij het Amsterdamse studentengepeupel? Dan bel je een D66'er (bestuurslid tot mei 2015, nr. 15 op de lijst in 010 bij GR2022) die ook nog bij het corps heeft gezeten om zijn licht te laten schijnen over de ontstane situatie. Kom er maar in Wichard de Wolf. Wat gaan we eraan doen, zeg je? Alle balletjes verplicht op een cursus beffen bij Herman Brusselmans? Aanranders zeventien uur laten graaien in het huisvuil van de familie heer Pechtold? Natuurlijk niet! Gewoon een commissie instellen! Een commissie. Een. Com. Missie. Wie zijn die mensen.

Video niet perfect te verstaan maar er zegt iemand 'hoeren'