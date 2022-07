Het kabinet overweegt asielzoekers tijdelijk in cruiseschepen voor de Nederlandse kust op te vangen. Dat heeft staatssecretaris Van der Burg gezegd na afloop van een spoedoverleg. Het kabinet onderzoekt of dat juridisch en qua veiligheid mogelijk is. (NOS)

Tsja. Je denkt "opgeruimd" staat netjes en je bent ook meteen van al die sensatie-fotografen af die maar blijven documenteren hoe ze daar in Ter Apel te lui zijn om troep in een blauwe container te deponeren. Het gezeik met stoelslapen, paviljoententjes, inderhaast getimmerde tarps, overlast op pendelbussen is ook klaar en no more huilie huilie filmpjes op RTL over mensen die al 12 dagen op straat slapen.

Maar aan de andere kant. Onze hardwerkende vissermannen kunnen niet uitvaren omdat de diesel te duur is en overal windmolens staan dus waarom geldt dat dan niet voor cruiseschepen?

Komt nog bij: al die makkers die overboord springen danwel de reddingboten laten vieren om vermomd als spitssnuitdolfijn naar Zandvoort of Engeland te ontsnappen, met ALLE GEVOLGEN VAN DIEN.

Hoog tijd om nog een stukje verder om te denken en de door V66 gefinancierde mensensmokkelaars nog rijker te maken. Want "hoe meer asielzoekers hoe beter". Breng ze onder in zeppelins boven de Doggersbank, waar ze de hele dag Lingo kunnen kijken en YouTube-filmpjes over de paprika- en asperge-oogst. Win. Win. Voor de VNO-NCW V66-lobby.