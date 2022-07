Zullen we voor de lol eens het vrachtvliegverkeer en het passagierverkeer uitsplitsen? Even kijken hoeveel uitstoot er is per categorie? Ik vind het zo opmerkelijk dat er in deze hele discussie het vliegen gelijk wordt gesteld an verkansie terwijl die vluchten maar een onderdeel zijn van alle vliegerij. Hier en daar overlapt het ook, in de buik van die kist zit dan een deel vracht terwijl daarboven de strandgangers zetelen, is die vlucht dan 100% toe te schrijven aan badgasten (m/v/bbq+) of bekijken we dat wat genuanceerder?