Mevrouw Ollongren begrijpt, ook hier, weinig van. Op de Antillen (ABC eilanden) hebben maar weinig mensen thuis een hoog airco of waterverbruik. Het verbruik hier zit in de bedrijven en hotels. Daar is het meestal ijzig koud, maar ja die betalen er probleemloos voor. De Antillianen douchen trouwens veel meer dan de 'Hulandes', we worden hier ook wel 'Makamba stinki' genoemd omdat wij ons wat minder vaak wassen. Zelf woonde ik lang op Curacao en had niet eens airco, dat kan als je lekker de wind door je shutters laat waaien. Ik woon nu op het buureiland en daar heb ik alleen in het begin van de nacht een paar uurtjes de airco aan, om een uur of 3 in de plaspauze, dan kan die uit. Je gebruikt dan maar heel weinig elektriciteit op maandbasis. Meeste gaat in de zwembad pomp zitten. Ollongren en haar ministerie zoeken een probleem waar het nauwelijks is. Door de kleinschaligheid zijn elektriciteit en water hier al zo duur dat je thuis echt wel zuinig doet.